日本團隊改寫iPS基因製成不排異的抗癌細胞

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【共同社5月18日電】日本京都大學教授金子新（免疫再生治療學）等的團隊18日在英國科學雜誌《自然》的生物醫學工程專業姐妹雜誌上發表文章稱，成功對誘導多能幹細胞（iPS細胞）實施基因改寫，製作了一種免疫細胞，即使移植給從細胞提供者來看屬於其他人的患者，也不會發生排異反應，並可以對癌進行攻擊。 從血癌患者身上採集負責排除體內異物的一種免疫細胞“T細胞”，改寫其基因並提高對癌的攻擊力，然後送回體內，這種“癌免疫細胞療法”已投入實用。但因為需要給每名患者製作不同的細胞，費用高昂，超過3000萬日元（約合人民幣177萬元），成為了課題。 此次的成果為新療法開闢了道路，可以從幾乎能無限增加的iPS細胞來大量製作治療用T細胞，然後用於眾多患者。有望帶動治療費下降。 團隊使用基因組編輯技術，改寫人類iPS細胞的基因，使其不生成被移植對象的身體免疫功能視作“敵人”時的標靶蛋白質。 該團隊把這種iPS細胞改變為T細胞，並提升對癌的攻擊力，然後3次給重現人類血癌的小鼠使用。結果發現在首次使用的9天後給予第2次使用時，與使用了未刪除標靶蛋白質製成的T細胞的情況相比，癌細胞的量約為九分之一。10天後已幾乎檢測不到癌細胞。（完）