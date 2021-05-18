菅義偉向石棉案原告團致歉 傳遞盡快和解意向

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【共同社5月18日電】

關於石棉建材索賠案，日本首相菅義偉18日上午在官邸與原告團和律師團會面。鑑於最高法院做出了承認國家賠償責任的判決，菅義偉致歉稱「作為首相深感責任，真誠反省，代表政府衷心道歉」。他稱充分尊重原告團的想法，「希望盡快為和解達成基本協議」。對於包括國家向受害者每人支付最多1300萬日圓和解金的統一和解方案在內的今後應對，有意獲得理解。

菅義偉還稱：「對健康受害的各位長期承受負擔和痛苦、失去最愛家人的悲痛，我感同身受，不知說什麼好。」此次會面除原告團和律師團外，還有石棉建材訴訟全國聯絡會參加。彙總和解方案的執政黨項目組組長野田毅（自民黨）等人也在座。

和解方案的內容是根據健康受害的病情，國家向每人支付550萬到1300萬日圓的和解金。其中還寫入，為了同樣救濟未起訴的受害者，將通過議員立法的形式創設支付與和解金同等水平補貼的制度。

原告團有意接受和解方案，定於18日下午將與厚生勞動相田村憲久會面並達成基本協議。田村也在上午的記者會上稱：「向原告的各位深表歉意。希望朝著盡快和解切實展開應對。」 最高法院在17日的判決中，以國家29年來疏於採取必要的對策為由，認定了「違法」，具有賠償責任。對於廠家的責任，則在指出有必要基於受害者的工作內容和從業時間等實施個別審理的基礎上，做出了部分認定。（完）