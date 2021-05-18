日本政府放棄在本屆國會通過入管法修正案

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【共同社5月18日電】日本政府和執政黨18日決定撤迴向本屆國會提交的旨在修改外國人收容和遣返規定的《出入境管理及難民認定法》修正案。法務省拒絕公開斯里蘭卡女性在收容設施內死亡一案的視頻，遭到立憲民主黨等在野黨的反對。政府和執政黨認為，若強行表決可能招致輿論批評，遂決定放棄在本屆國會通過修正案。在野黨也因此撤回了向眾院提交的針對法務委員長義家弘介的免職決議案。 立民等在野黨國會對策委員長18日就修正案的應對展開了磋商。立民黨國對委員長安住淳對媒體表示，如果不向遺屬公開女性死亡案的視頻，將把提交針對法相上川陽子的不信任決議案作為選項，加強了同政府和執政黨對決的姿態。 圍繞視頻的公開，在18日的參院法務委員會會議上，出入國在留管理廳次長松本裕再次以治安上的理由表示“難以公開”。 鑑於事態陷入膠著，自民黨幹事長二階俊博和立民黨幹事長福山哲郎在國會內舉行會談。二階傳達了放棄修法的方針，福山也表示將撤回法務委員長免職決議案。該決議案原定在18日下午的眾院全體會議上表決。在此之前，二階還會見了公明黨幹事長石井啟一，確認放棄修法。 在野黨為確認該女性的收容狀況將繼續要求公開監控視頻。上川計劃18日下午與女性的遺屬見面。 執政黨原計劃最快19日將法案付諸表決。立民黨對修正案提出了10項修改要求。雖然14日同自民黨協商後基本達成一致，但因在視頻公開問題上互不讓步，協商宣告破裂。（完）