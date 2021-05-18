厚勞省開展新冠後遺症實態調查

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【共同社5月18日電】關於發燒等急性症狀緩解後仍持續的新冠病毒傳染病“後遺症”，日本厚生勞動省的研究班等3個小組正在進行實態調查。擬把握症狀的持續時間和患者的共同點，並摸索解決方法。力爭各小組調查1000人左右，彙總約3000人的數據。 各組的調查對象為（1）肺功能障礙、（2）後遺症的整體情況、（3）嗅覺和味覺障礙。 關於呼吸困難等肺功能障礙，由日本呼吸器官學會主導的厚生勞動省研究班正在進行調查。採用呼吸功能檢查和胸部計算機斷層成像（CT），致力於查明後遺症的主要原因。研究班代表、高知大學教授橫山彰仁（呼吸器官內科學）表示：“希望弄清什麼樣的人肺功能障礙容易長期化。”截至4月15日已登記766個病例，將在本年度內彙總報告。 慶應大學教授福永興壱（呼吸器官內科學）擔任代表的研究班關於曾在全國30個設施住院的患者，除了其診斷3個月後、半年後、1年後的症狀外，還調查其工作情況及對生活質量的影響，目標是“弄清後遺症的整體情況”。 以相對年輕人群多發的嗅覺、味覺障礙為焦點的研究小組由金澤醫科大學教授三輪高喜（耳鼻咽喉科學）率領，對曾因新冠住院或在家隔離的20～59歲患者為對象實施問卷調查和檢查，並與其他原因引起的嗅覺、味覺障礙患者進行比較。已收集約200人的數據，三輪表示“希望鎖定原因、獲得治療方法的啟發”。（完）