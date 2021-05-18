調查：日本今年至少78人在居家療養等期間死亡

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【共同社5月18日電】

18日從共同社的統計獲悉，調查對象的今年1月以來被發佈新冠緊急事態宣言的14個都道府縣，至少有78人在家中或住宿設施療養期間及等待住院時症狀惡化後死亡。症狀惡化後在被送醫後確認死亡的事例也列為對象，但因有的地方政府沒有將其納入統計，實際情況可能更多。

據分析，這反應出疫情急劇擴大導致病床緊張、無法接受適當治療而死亡的實際情況。也可能受到容易導致重症化的變異病毒的影響，完善應對病情突變的醫療體製成為當務之急。

該統計截至17日，14個都道府縣為北海道、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島、福岡。78名死者中，77人在居家療養或等待住院期間、1人在住宿設施療養期間死亡。也有根據家人等的意願在家度過臨終階段的情況。 各都道府縣中，死亡人數從高到低依次為兵庫29人、大阪20人、東京10人、神奈川5人等。東京的死亡集中在1～2月，而大阪、兵庫3～5月佔了大半。京都除了5月有1人死亡的情況外，去年12月的「第三波」疫情以來4名死者的死亡時間尚未透露。

從年齡段來看，兵庫80歲以上的有19人，70多歲6人，60多歲1人，50多歲1人，40多歲1人，剩下的1人年齡未公開。大阪80多歲有5人，70多歲3人，60多歲7人，50多歲3人，30多歲2人。京都5月死亡的是沒有基礎疾病的京都市一名20多歲男性，他希望住院但未獲批准，在確診陽性4天後病情...