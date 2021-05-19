日本演員田村正和去世 曾主演《古畑任三郎》

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【共同社5月19日電】18日獲悉，日本著名演員田村正和已於4月3日下午4點20分因心力衰竭在東京都一家醫院去世，享年77歲。他曾主演電視劇《古畑任三郎》、《眠狂四郎》等作品，從正統小生到搞笑角色，戲路寬廣且備受觀眾喜愛。田村為京都市人。葬禮及告別儀式已在親屬範圍內舉行。 田村正和出身演藝家庭，是早年電影明星阪東妻三郎的第三個兒子，哥哥田村高廣（已故）、弟弟田村亮均為演員。1961年憑藉影片《永遠的人》（木下惠介執導）出道。作為松竹的年輕明星備受矚目。 成為自由演員後，田村主要活躍於電視劇。他擅長演繹《眠狂四郎》、《鳴門秘貼》等歷史劇中的冷峻英雄，上世紀80年代後則憑藉《我們班的學生》、《爸爸是主播》等劇中的搞笑角色拓寬戲路，成為家喻戶曉的演員。 在1994年三谷幸喜編劇的刑偵劇《警部補･古畑任三郎》中，田村扮演虛無縹緲的探案奇才、令人無法生厭的主角古畑，引發話題。由於其獨特的語調和性格，該劇被拍成了系列劇。 此外田村還出演過電影《帶子雄狼：那隻小手》、《最後的愛》等。2009年憑藉電視劇《原來你已不在身邊》榮獲蒙特卡洛電視節電視劇部門最佳男主角。 據擔任其經紀人約40年的江平光男（70歲）透露，田村表示“已經做足了，希望自然隱退”，近年來已淡出演藝界。（完）