愛知知事罷免運動事務局長等涉嫌偽造簽名被捕

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【共同社5月19日電】

圍繞對日本愛知縣知事大村秀章的罷免運動簽名偽造事件，該縣警方19日以違反《地方自治法》（偽造簽名）的嫌疑，對罷免運動事務局長田中孝博（59歲，前縣議員）、其妻子Naomi（58歲）、次子雅人（28歲）以及事務局幹部渡邊美智代（54歲）實施了逮捕。事件被指有組織惡意利用體現民意的罷免，這樁史無前例的醜聞發展為對事務局長的逮捕。警方正加緊查明指揮系統等。

田中被捕前接受採訪時主張「無違法行為」等。警方19日在田中入住的靜岡縣伊豆市一家酒店將其逮捕。對位於愛知縣稻澤市的田中住所等數處相關地點也實施了入內調查。大村當天表示：「希望早日查明事件真相並嚴正處理相關人員。」

被捕人員涉嫌合謀於去年10月下旬在佐賀市租借的會議室中安排多名打工者在簽名冊上填寫選民姓名，偽造簽名。警方未透露4人是否承認罪行。

圍繞罷免運動，名古屋市一家廣告關聯企業及其分包商涉嫌在事務局的指示下招募打工人員偽造簽名一事於今年2月曝光。警方通過對事務局相關人員等進行問詢等方式推進調查。 廣告關聯企業前社長（3月卸任）向周圍解釋稱，應田中「請招募打工者」之託，以約470萬日圓的金額接下業務。前社長還主張田中親自為訂單簽名蓋章。

罷免運動由美容外科「高須診所」院長高須克彌主導，名古屋市市長河村隆之等予以支持。愛知縣選舉管理委員會認定提交的約43.5萬人份簽名中相當於8成多的約3...