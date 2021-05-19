獨家：日本擬成立討論組研究發行新冠疫苗接種證明

Newsfrom Japan

【共同社5月19日電】多名日本政府相關人士19日透露，為發行顯示新冠疫苗接種史的證明，政府基本決定近期將成立以官房長官加藤勝信為一把手的討論組，設想發行電子證明形式。除從法務、外務、厚生勞動各省匯集職員外，還將從內閣官房IT綜合戰略室派出負責人。此舉旨在實現儘早發行，通過使商務相關人士等能順利往來以帶動經濟。 討論組的實際業務由首相助理和泉洋人、助理官房長官藤井健志負責。政府就成立時間和職員規模正在進行最終協調。 接種證明將與統一管理接種信息的“疫苗接種記錄系統”（VRS）聯動，考慮的方式是在辦理登機手續或入境審查時，出示紙質或智能手機屏幕上的二維碼。目前和黃熱病的疫苗接種證明（黃卡）一樣以紙質形式發行，之後擬改為利用手機APP等的電子證明。 將接種證明作為出入境條件的動向在歐盟和東盟等地推進。意大利4月下旬開始在國內使用“疫苗護照”，正在分階段放寬限制，總理德拉吉表示，來自日本的遊客如果有接種證明，則無需隔離即可入境。（完）