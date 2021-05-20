調查顯示74%日本10歲兒童上學日玩遊戲

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【共同社5月20日電】

日本厚生勞動省19日公佈的21世紀出生兒童縱向調查結果顯示，2010年出生、去年上小學四年級（10歲）的兒童中有74.8%在上學日玩電腦遊戲，與2001年出生兒童小學四年級時相比增加了9.6個百分點。

該調查針對2010年出生兒童每年持續跟蹤本人及家庭環境變化，以反映至少子化對策等之中。此次共向約2.6萬人發放了問卷，得到約2.4萬人的回答。

關於在上學日玩遊戲的比例，從小學一年級到四年級連續做出回答的約有2萬人，從各年級的變化來看，一年級時為46.6%，二年級時為54.7%，三年級時為62.3%，四年級時為74.5%，比例隨年級上升而增加。

從玩遊戲的時間來看，「不到1小時」佔48.1%，與小學一年級時的調查相比減少了23.1個百分點。另一方面，「1～不到2小時」增加14.6個百分點，為38.7%。「2～不到3小時」增加6.1個百分點，為9.8%。「3小時以上」也增加了2.5個百分點，為3.5%，呈現增加趨勢。

此外，有78.4%的家長回答對孩子的日常生活感到擔憂或煩惱。從內容（多選）來看，「看電視或玩遊戲時間長」以58.0%居首，其次「活動身體的遊玩較少」佔35.1%，「學習相關」佔32.7%。（完）