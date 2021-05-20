專訪：JOC理事稱不傾聽民意的奧運沒有意義

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【共同社5月20日電】日本奧委會（JOC）理事山口香（56歲）19日在東京都內接受共同社採訪，關於對舉辦持否定態度的輿論較強的東京奧運，給出嚴厲意見稱：“眾多國民感到疑義，但國際奧委會（IOC）、日本政府和奧組委卻都無意傾聽這些聲音。構築和平的基本是對話，拒絕對話的奧運沒有意義。” 曾是女子柔道世界冠軍的山口認為對新冠疫情下舉辦奧運的理由說明和討論不充分，一直持批評態度。關於判斷能否舉辦，她擔憂稱：“已經錯過時機。沒有時間去準備取消。被逼入連停辦都做不到的狀況。” 有關取消奧運，山口稱“會給各個方面過度增添麻煩”，認為與相關機構的協調工作繁雜，為時已晚。她表示舉辦的話必將給以醫療為中心的國民生活帶來影響，把日本所處的現狀描述成“辦不辦都是地獄”。 山口分析未得到國民廣泛理解的理由稱：“只是採取為實現舉辦的權宜之策。想不出有任何一點是顧及到國民安全的。存在很大的隔閡。”她苦悶地表示：“本想（為奧運）加油鼓勁的人有很多，但卻一直採取硬要製造敵人的做法，令人感到遺憾。” 山口還對作為疫情下舉辦奧運的意義被提出的“體育的力量”感到格格不入，認為“膚淺”。對於近期也成為批評對象的運動員，她期待意識改革稱：“我認為（現在）是直面奧運的時期。如果說奧運有意義的話，希望懷著親自去證明的氣概，改變今後的體育界。”（完）