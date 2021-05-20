不履行承諾的入境者日均上百人 日本口岸對策遭質疑

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【共同社5月20日電】日本政府19日向自民黨外交小組出示的數據顯示，有關新冠疫情邊境口岸對策中，要求所有入境人員承諾的健康觀察期間健康確認郵件和位置確認APP，對兩者均未回覆的人數日均約達100人。議員對上述防疫措施的效果表示質疑，要求實施14天強制隔離措施。 據政府稱，出示的數據是5月9日起的一週平均值。在健康觀察對象的日均約2.2萬人中，不回覆確認郵件的人約5000人，不回應位置確認APP的人約6600人。不過關於確認郵件，4天以上不回覆的人佔整體的1.5%，14天完全不回覆的人為0.5%。 政府要求所有入境人員承諾14天內留在家中等隔離場所，並稱若持續不履行承諾可能會被公佈姓名。4月通過上述手段均無法掌握的入境者1天約200至300人。 政府方面在會上介紹稱，APP不啟動的情況較多，將在機場等處確認入境者登錄APP。還表示將加強視頻通話和保安公司的巡查，努力掌握情況。 與會議員就通過企業確認入境者情況的做法提出意見稱：“實際上效果不好。不進行14天隔離是不行的。”（完）