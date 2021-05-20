詳訊：日本厚勞省同意批准兩種新冠疫苗

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【共同社5月20日電】日本厚生勞動省20日決定將批准美國莫德納產和英國阿斯利康產的新冠疫苗。厚勞省專門小組會當天進行審議並同意批准。預計21日將正式獲批。包括已獲批的美國輝瑞產在內，中央政府簽約的總共3種疫苗將全部能夠使用。中央政府打算在24日起由自衛隊開設的東京和大阪大規模接種中心等處使用莫德納疫苗，加速推進接種。 中央政府就3種疫苗簽訂了超過日本人口數的總共1.82億人份的合同，或有助確保疫苗穩定供應。另一方面，由於原則上單一接種會場僅使用1種疫苗，協調多種疫苗如何分配和建立高效接種體製成為課題。 接受審議的疫苗均以18歲以上人群為對象，需間隔一段時間接種兩次。 莫德納疫苗計劃用於自衛隊大規模接種中心、都道府縣和政令市一級的約30個地方政府探討設置的約60處大規模接種會場、企業內接種。中央政府已簽訂到9月接受2500萬人份供應的合同，國內供應等將由合作方武田藥品工業負責。 輝瑞疫苗主要用於市區町村實施的老年人接種。在能利用大規模接種會場的地區，根據決定在市區町村接種還是去大規模接種會場，居民實際可從兩種疫苗中進行選擇。 阿斯利康疫苗計劃接受6000萬人份供應，中央政府尚未公佈使用和分配方法。疫苗原液多半將由受委託的兵庫縣醫藥品廠商製造。但有報告稱該疫苗接種後有較低概率會產生血栓，歐洲部分國家或對年輕人接種採取謹慎措施，或暫停使用。在日本，年齡段等推薦接種該疫苗的對象也成為焦點。...