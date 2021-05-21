日本企業合作 將在太空處理災害訊息

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【共同社5月21日電】

NTT和SKY Perfect JSAT控股20日宣佈，為打造用衛星迅速處理自然災害訊息等的新太空項目，已展開業務合作。通過用衛星把握災區狀況進行分析並聯絡中央和地方政府，力爭縮短救助所需時間。還設想用衛星監控農作物的生長情況，提高農業效率。

該項目力爭使用宇宙航空研究開發機構（JAXA）2022年發射的衛星啟動技術驗證，2026年以後實現商用。預計將投資數百億日元，呼籲國內外衛星企業開展合作。 將利用以較少電力傳送大容量數據的NTT「IOWN」技術。以往由於無法在太空處理衛星收集的訊息，必須向地面發送龐大數據，耗時長且耗電增加等成為課題。

NTT社長澤田純舉行線上記者會稱：「環境問題和傳染病等難以預測的課題僅在地面解決較為困難，將挑戰構建擴大到太空的基礎設施。」 SKY Perfect社長米倉英一表示：「通過舉國合作可使安全保障不依賴其他國家。也會考慮地緣政治問題，希望贊成的企業加入進來。」（完）