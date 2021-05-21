獨家：奧運人員新冠檢測將以自行採樣方式實施

Newsfrom Japan

【共同社5月21日電】關於東京奧運會和殘奧會，20日獲悉了將對運動員和教練以外的奧運相關人員實施的定期新冠病毒檢測概要。檢測不設用於採集樣本的特別設施，基本上將分發樣本容器，讓受檢者自己採集唾液，在比賽場館、住宿酒店等約60處回收。回收後，原則上將在24小時以內告知檢測結果，若為陽性則進行複測。多名奧運相關人士透露了該消息。 據估算，不含運動員的奧運相關人員中，僅赴日者現階段約達7.8萬人。檢測對象是住在奧運村外的相關人員。有方案提出，採樣將要求受檢者以所屬部門為單位，聽從新冠對策負責人的指示，以多人相互監督的方式實施。目的在於防止提交他人樣本等違規行為。 奧運會和殘奧會共1.5萬名運動員以及教練等將在設於東京晴海奧運村內的“樣本採集中心”，原則上每天在監督下採集唾液樣本接受檢測。 奧運相關人員由國際奧委會、國際殘奧委會、各國和地區奧委會和殘奧委會、各國際單項體育聯合會、新聞媒體及贊助商等組成，檢測對像人數極多。由於設置檢測設施可能造成擁擠，因此考慮採用自行採樣的方式。 奧運相關人員的檢測頻率將根據與運動員的接觸程度決定。可能與運動員有一定接觸的人原則上須每天檢測。其他人須在入境後最初的3天每天檢測，之後每4天或7天檢測一次。 奧組委計劃將上述定期檢測委託給外部的專業檢測單位。（完）