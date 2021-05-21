詳訊：厚勞省批准兩種疫苗 阿斯利康產暫不使用

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【共同社5月21日電】日本厚生勞動省21日正式特例批准了美國莫德納產和英國阿斯利康產的新冠疫苗。上午召開了討論疫苗使用方法的專門小組會，決定目前不把阿斯利康疫苗列為可免費接種的公費接種對象，暫不使用。理由是在海外偶有接種後出現血栓的事例報告。莫德納疫苗將公費接種，成為接種對象的18歲以上人群原則上有接種的“努力義務”。 關於阿斯利康疫苗，厚勞省將繼續討論建議接種的年齡層等。疫苗全部由政府採購，因此正式獲批後也不會流入市場，得出結論前普通人群無法接種。 專門小組會上有專家指出，“主要在英國有大量的接種成果，效果也得到了確認。作為選項不應排除”。還有意見認為應該展開探討，爭取在血栓診斷與治療指導方案出台並廣而告之後，疫苗能迅速投入使用。 政府簽約的數量為6000萬人份，僅次於輝瑞疫苗。不過輝瑞與莫德納疫苗合計可確保1.22億人份，超出日本16歲以上人口數，此事已有眉目。 另一方面，莫德納疫苗作為《預防接種法》的“臨時接種”，將免費使用，一旦因接種出現重大健康問題，則屬於賠償對象。18歲以上孕婦不負有努力義務，如果醫生認為接種利大於弊則實施接種。 接種莫德納疫苗的人員須在接種會場坐著等待15分鐘以上，確保若出現嚴重過敏反應和昏迷也可以處理。 政府旨在完善可活用多種疫苗的體制，加快接種進程。政府計劃24日起在自衛隊開設的東京、大阪的大規模接種中心等處使用莫德納疫苗。 新獲批疫苗的接種對象均...