日本防衛省新造「神盾艦」總經費近9000億日圓

Newsfrom Japan

【共同社5月21日電】

日本政府相關人士21日透露，關於作為陸上部署型導彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃的替代方案將新造的2艘「神盾系統搭載艦」，包括引進成本、維修和燃料等維護費在內的總經費目前估算至少需要花費近9000億日圓。據稱，其中，30年的維護費估計達到近4000億日圓。

政府在推動引進陸基神盾時，曾表示30年的總經費將超過4000億日圓。在作為替代的2艘神盾艦的引進費之外，包括30年維護費的壽命週期成本預計大幅增加，能否得到國民理解成為課題。

防衛省去年公佈企業估算結果稱，2艘艦船的引進成本為4800億至5000億日圓以上。防衛省以具體性能和裝備仍在討論階段為由，未公佈總經費。

與此相關，官房長官加藤勝信21日在記者會上表示：「今後將對總經費加以細化。需要得到國民的理解，防衛省應探討用何種方式進行說明。」

陸基神盾計劃因技術問題於去年6月被喊停。政府去年12月在內閣會議上決定引進神盾系統搭載艦。考慮搭載在陸基計劃中已簽約的雷達和發射裝置。（完）