日本為世博會引進“空中汽車”探討完善法律

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【共同社5月21日電】日本經濟產業省和國土交通省21日召開力爭使載人空中移動的“空中飛行汽車”投入實用的官民磋商會會議，確認了應用於2025年大阪·關西世博會會場運輸的目標。為正式引進，將探討完善法律、技術開發等課題和具體政策。 兩省還發佈消息稱，將設置集中討論作為世博會運輸工具加以應用的官民工作小組。最快6月召開首次會議，共商起降場地建設和運航規定。從關西機場等至世博會會場人工島夢洲所在的大阪灣周邊，力爭讓2～5人乘坐的機體實現飛行。預計富裕階層等將使用。 迄今為止的討論中，關於《航空法》，不僅是設定機體安全性標準，駕駛員和檢修員的技能證明方法也成為課題。此外，合理運航管理和飛行高度管制的應有方式、制定動力源電池搭載標準等也是當務之急。 今後的目標是2023年左右讓2人乘坐的機體在海灣沿岸的限定區域和離島地區飛行，設想飛行距離為約10公里。到力爭正式引進的2030年代，欲努力實現機體大型化並具備自動駕駛功能，將運輸區域擴大至城市等。此外還考慮將其應用於災害時的急救搬運。 21日的會議以在線形式召開，豐田汽車和飛機製造商參加。會上發表了各家公司面向實現空中汽車的構想。（完）