日本謹慎對待海外報告血栓病例的阿斯利康疫苗

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【共同社5月21日電】日本厚生勞動省21日正式批准了英國阿斯利康產的新冠疫苗，但決定不列入公費接種對象範圍，暫不使用。可以看出因重視海外報告接種後出現極少的血栓病例而採取謹慎應對。到今後探討的接種對象年齡段等得以明確為止，將無法使用。接種正在推進的輝瑞和此次獲批的莫德納這兩家美國企業產的疫苗目前預計夠用。 阿斯利康疫苗屬於被稱為“病毒載體疫苗”的類型，將新冠的部分基因編入負責搬運的其他病毒中，再送入人體細胞內。海外臨床試驗確認有效性為70%。在2～8度的冷藏箱中可保存6個月，較為方便。因為會在國內生產原液，一直被期待有望確保穩定供應。 但海外接種後相繼發生伴隨血小板減少的特徵性血栓症。截至3月底，英國每百萬次接種有4人出現血栓，雖然發生率較低，但有19人死亡。各國採取不同應對，或停止使用或僅限新冠重症風險高的老年人接種等。 在日本國內，輝瑞和莫德納共計1.22億人份疫苗的供應已有著落，相當於作為接種對象的16歲以上全體人群所需數量得以確保。 鑑於海外各國的情況，厚勞省從兼顧風險和利益的角度出發，在繼續探討接種年齡段的同時，委託學會制定診斷血栓症和治療法方針。日本政府已與阿斯利康簽訂6000萬人份的供應合同，將全數購買，但決定在探討課題解決前不會讓其在國內流通。 有關疫苗的厚勞省專門小組會成員、日本醫師會常任理事釜萢敏指出：“在英國等地已實際接種，也確認其效果。作為國內的一個備選項，...