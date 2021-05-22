菅義偉稱5月底判斷是否延長新冠緊急事態宣言

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【共同社5月22日電】日本首相菅義偉21日傍晚在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，宣佈把疫情持續蔓延的沖繩縣追加列入基於修改後的特別措施法的緊急事態宣言對象，期間為23日至6月20日。在傳染性強的變異毒株影響令人擔憂的情況下，政府內有觀點認為，對東京和大阪等9個都道府縣發佈的宣言在5月31日到期之際全面解除十分困難，延長期限的論調增強。菅義偉在官邸向媒體表示：“首先將為了阻止疫情擴大而全力採取對策。將看清疫情，在月底做出判斷。” 加上沖繩後，宣言對象擴大至10個都道府縣。關於目前對10個縣適用的“防止蔓延等重點措施”，政府將僅對愛媛縣適用至22日就結束。重點措施的對象將剔除愛媛和沖繩，變成8個縣。 沖繩縣4月12日起成為重點措施的對象，但疫情惡化勢頭不減，5月19日的新增感染人數創新高，達203人，政府判斷有必要追加列為宣言對象。21日的感染人數也刷新紀錄，達207人。菅義偉就追加沖繩的理由說：“以年輕人群為主的新增感染人數激增，病床緊張狀況持續。” 愛媛縣20日的新增感染人數減至5人等，因此已決定把31日到期的重點措施提前解除。 圍繞鑑於東京、大阪的感染人數在月底解除宣言一事，政府高官21日表明看法稱“從現在的減少勢頭來看，很難”。大阪府知事吉村洋文表示：“重症患者數、病床告急程度極其嚴峻。並非可討論解除的狀況。” 政府的基本應對方針小組會成員、東邦大學教授館田一博（傳染病學）...