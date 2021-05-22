G7環境部長會議要求停止煤炭火電國際投資

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【共同社5月22日電】在線舉行的七國集團（G7）氣候和環境部長會議21日閉幕。會議通過了聯合聲明，指出必須停止對沒有二氧化碳減排對策的煤炭火力發電的國際投資。雖然該聲明面向全面終止新的政府支援，表示“在年內採取具體措施”，但對於高效的煤炭火電也留下了允許繼續的餘地。聲明未明確寫入涉及廢除各國國內煤炭火電的措辭。 聯合聲明寫明，將分階段廢除政府對排放二氧化碳較多的化石燃料能源的新國際支援。但未寫入到廢除的具體期限，還附加了在“限定狀況”下允許根據各國政府的考量繼續支援的例外措施。 日本政府去年決定進一步嚴格煤炭火力發電的出口支援條件。僅限因經濟理由等而不得不選擇煤炭火電的國家，以該國要求建設高效煤炭火電等為條件，給予出口支援。經濟產業省負責人表示：“日本的方針獲得了理解，我們的理解是無需對支援中的煤炭火電項目進行調整。” 與此相關，英國BBC報道稱，日本對“嚴格限制”煤炭火電提出了異議。英國《衛報》也稱“由於日本的強烈要求，聲明附加了但書”。 此外，G7各國還確認將採取措施，力爭把全球氣溫上升遏制在比工業革命前高1.5度。會議後，擔任《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）主席的夏爾馬透露了此事。他還表示將致力於2030年代電力系統的最大限度去碳化。 另一方面，會議達成共識，為了遏止生物多樣性受損，到2030年分別保護和保全至少30%的陸地與海洋。還表示G7各國為此...