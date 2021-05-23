話題：樂敦發放內部貨幣敦促員工增進健康

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【共同社5月23日電】日本樂敦製藥導入了向達成健康目標的員工支付公司內部貨幣等的制度。這是根據消除代謝綜合征等目標的達成程度，來贈送內部貨幣的機制，旨在通過支援增進健康，提高員工士氣。此外還有意通過對外宣傳“健康經營”，帶來企業價值提升。 該制度以正式工和小時工共約1900人為對象。樂敦提出了消除代謝綜合征、改善貧血、維持恰當飲酒量等健康目標，員工從中進行選擇，致力於改善生活方式。 例如，若消除了代謝綜合征，就可獲得內部貨幣1萬Coin。1個Coin可當成1日元（約合人民幣0.06元）在公司食堂等處使用，還能作為購買平衡球等健身器材、體檢自選項目的費用等。 樂敦從2019年1月起導入了內部貨幣。此前向實現禁煙的員工等支付內部貨幣，近來擴大了支付對象。不僅有內部貨幣，樂敦還向致力於改善貧血的員工發放3個月量的含鐵分的果凍、不定期舉辦研討會等，幫助員工達成目標。 樂敦負責人表示：“站在提供健康相關商品的立場，首先，讓員工身心都活力充沛很重要。希望大家在積累內部貨幣的同時，也致力於自身的健康管理。”（完）