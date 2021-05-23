日本男性休育兒假每4人就有1人曾受擾

Newsfrom Japan

【共同社5月23日電】23日從日本厚生勞動省的調查獲悉，過去5年試圖利用公司育兒相關制度的男性有26.2%曾因休育兒假等而遭受刁難等“孕產騷擾”。其中許多是來自上司的妨礙行為，有42.7%的受擾者曾放棄利用育兒假。 日本政府為促進男性休育兒假而向本屆國會提交了《育兒及護理休業法》等修正案，但構建方便男性休育兒假的職場環境的難度再次凸顯。 該調查於去年10月在網上實施。除個體戶、公司高層和公務員外的500人回答。 調查結果顯示，過去5年至少有1次曾遭受孕產騷擾的人佔26.2%。不同規模的企業存在差異，員工一千人以上企業的受擾率為21.7%，不足一百人為31.1%，相差約10個百分點。 面對被誰騷擾的多選題，最多的回答是高層以外的上司，達到66.4%。其後依次為高層34.4%、同事23.7%、部下13.0%。 從內容來看，除了不讓利用育兒假制度等或進行妨礙的言行外，人事考核給予不公評價或暗示這麼做等情況突出。 從受擾者放棄利用的制度來看，最多的育兒假達到42.7%，減免加班和深夜班為34.4%，縮短工時和變更上班時間為31.3%。（完）