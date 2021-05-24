日本新冠緊急事態宣言對象地區疫情依然嚴峻

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【共同社5月24日電】25日將是伴隨新冠疫情擴大而向東京、京都、大阪和兵庫4個都府縣第三次發佈緊急事態宣言滿一個月。目前處於宣言下的10個都道府縣的感染人數均持續相當於疫情“第四階段”（疫情爆發式擴大）的高水平。餐飲店停業要求等的效果未充分顯現，受傳染力強的變異毒株影響，未能充分遏制疫情擴大。沖繩以外的9個都道府縣的宣言將於31日到期，官房長官加藤勝信23日提及有可能延長。 加藤23日在NHK節目中，提出轉入宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”也是選項，還表示“將討論如果一定程度地維持宣言並得到顯著改善，那麼是否要返回通常狀態”。厚生勞動省的數據顯示，當天的重症患者為1304人，較上日增加1人，創新高。 政府的新冠感染症對策小組會把近一週的感染人數作為反映列疫情的指標之一。人數越多表明疫情越嚴重，小組會出示的大致指標是每10萬人中有25人以上為“第四階段”，15人以上為“第三階段”（感染驟增）。 處於宣言下的10個都道府縣中，截至22日的近1週感染人數均為“第四階段”。率先被發佈宣言的4個都府縣中，東京和京都為30人以上，僅略少於發佈宣言時。大阪與兵庫雖然有所減少，但近期大阪為35人以上、兵庫為25人以上。 此外，被追加為緊急事態宣言對象、以及從重點措施轉入宣言的6個道縣中，北海道與23日起適用宣言的沖繩則接近80人。愛知、廣島和福岡超過50人，岡山也超過40人，均處於高位。 政府...