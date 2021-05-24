活用停飛客機！全日空在疫情下幫忙舉辦婚禮

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【共同社5月24日電】

使用停在東京羽田機場的全日本空輸公司國際航線用波音777客機的「機內婚禮」23日舉行。受疫情影響，全日空持續大幅減少航班，舉辦婚禮是活用閒置飛機的舉措之一。此舉限定到6月結束，總共7對新人將辦婚禮。

當天舉辦婚禮的是東京都的稅務師村上徹和牙醫麻美。在出發大廳，觀禮者和工作人員等拋灑紙飛機迎接，然後登上名為「全日空8888次航班」的大型客機777-300ER。飛行員和客艙乘務員用模仿機內廣播的口吻送上了賀詞。

這對新人原本只打算拍婚紗照，在得知該活動後報了名。新郎表示：「因為喜歡飛機，就馬上做了決定。是做夢一般的美妙時光。」新娘滿意地稱：「本來以為疫情下沒法辦婚禮。舉辦了真的很好。」

國際航線客機的座椅等規格與國內航線的不同，疫情下使用頻率驟減。考慮到眾多新人因疫情無法辦婚禮，全日空策劃了此次活動。 此外，全日空還利用原本執飛夏威夷航線的超大型客機空客A380開展遊覽飛行等，推出了各種各樣活用飛機的舉措。（完）