新冠疫苗大規模接種中心在東京和大阪啟用

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【共同社5月24日電】日本自衛隊以首都圈1都3縣和關西3府縣老年人為對象運營的新冠疫苗大規模接種中心24日上午，在東京與大阪開設並啟動了接種工作。到30日將給東京23區和大阪市居民接種。使用的是厚生勞動省21日批準的美國莫德納產疫苗。 中央政府提出的目標是到7月底前完成老年人接種，作為防疫的王牌，決定設置動用自衛隊的大規模設施。預計東京和大阪的中心最多每日分別接種1萬人和5000人。最初階段由於要習慣作業方式，會控制人數，首日預定東京接種約5000人，大阪接種約2500人。 各地方政府也陸續制定了設置大規模接種會場的計劃，宮城、群馬和愛知各縣從24日啟用。中央政府也將提供支援，力爭增加接種人數。 據防衛省透露，作為24～30日的接種份額，東京和大阪分別準備了4.9萬份和2.45萬份。防衛省主頁和通信APP“連我”（LINE）17日起接受預約，結果申請者湧入，東京用了2天，大阪僅用了約25分鐘即約滿。 接種中心的運營主體自衛隊派遣了擁有醫生資格的“醫官”和有護士資格的“看護官”等。也有民間護士加入。（完）