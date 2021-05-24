東大團隊指出舉辦奧運應注重減少人員流動

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【共同社5月24日電】日本東京大學副教授仲田泰祐等的團隊23日彙總估算結果稱，比起舉辦東京奧運，許多運動員從海外入境來，國內的人員流動變得頻繁對新冠疫情擴大的影響更大。 該團隊稱，若舉辦奧運會，那麼採用空場方式、以及避免公眾觀賽等眾多人員參加的觀賽活動等，減少人員外出很重要。 估算設想在奧運期間，運動員、奧運相關人員和媒體人士共10.5萬人赴日。假設與奧運有關的所有活動集中在東京，評估了對東京感染人數的影響。 在假設目前向東京等地發佈的緊急事態宣言在6月中旬解除的例子中，得出的結果是與停辦奧運相比，若舉辦奧運並貫徹減少人員外出對策，那麼感染人數不會大幅增加。若防疫措施減弱，那麼與貫徹對策相比，高峰時的感染人數將多出2成左右。 今後，若被指傳染力比英國毒株更強的印度毒株在國內蔓延，而且在遏制人員外出措施不充分的情況下舉辦奧運，那麼9月內的單日感染人數可能達到約2000人。 此外估算還顯示，若政府力爭每天100萬次的疫苗接種得到進展，那麼雖然緊急事態宣言解除後感染人數會再度增加，但因疫苗效果顯現，9月前後感染人數將觸頂。（完）