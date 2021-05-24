關注：奧運志願者疫苗接種對策不透明引發擔憂

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【共同社5月24日電】

有關23日迎來開幕倒計時2個月的東京奧運會，對於志願者的新冠防疫對策感到不安的呼聲高漲。雖然已經敲定向參賽運動員和教練無償提供美國輝瑞公司生產的疫苗，但對於也是「奧運顏面」的志願者的接種對策卻並不透明，也未出示檢測的具體方針。還出現了對防疫措施被「棄之不顧」的擔憂。

「志願者被排除在外。沒有檢測體制的信息，不打疫苗就接待來自海外的人士，讓人只感到恐怖。」被委託在成田機場接待赴日運動員和相關人員的女性奧運志願者（20歲）難掩不安地說。

東京奧組委招募的在比賽場館和奧運村等處活動的奧運志願者，包括殘奧會在內，奧運延期前的計劃中設想的是合計約8萬人。志願者的職責各種各樣，例如接待國際奧委會（IOC）相關人士、駕駛相關人士乘坐的汽車、應對媒體、賽事運營支持等，預計很多情況下都會與海外來客接觸。

東京奧運的赴日運動員和奧運相關人士將接受定期檢測，行動範圍也受到嚴格限制，不能乘坐公共交通工具。但成為問題的是與這些赴日人員日常接觸的志願者等日方運營工作人員的防疫對策。某奧運相關人士警惕地說：「一些志願者將接待來自海外的相關人士，他們會利用公共交通，也有從家裡來幫忙的人。如果被感染，不會有疫情擴散的危險嗎？」

奧組委秘書長武藤敏郎在21日的記者會上表示，若今後面向奧運會追加的疫苗得到確保，就將探討給日方運營工作人員接種。但據相關人士透露，設想的對象是在...