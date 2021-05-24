日本大學生髮起眾籌向福利院兒童送書

Newsfrom Japan

【共同社5月24日電】希望把你人生中最好的一本書送給孩子們……在兒童福利院長大、正在關西讀大學的山內Yuna（18歲）為了給全國的兒童福利院送書，發起眾籌（CF）呼籲捐助。她表示：“不僅想要增加孩子們接觸書籍的機會，還希望他們通過書籍，感受與他人的聯繫。” “我想看書，請借我國語教科書。”去年春天，還在讀高三的山內收到了在同一福利院生活的小學五年級女生的請求，深感震驚。 即使想看書，福利院內的書也很有限。附近沒有圖書館。就連教科書對孩子而言也很珍貴。“想要創造能在喜歡的時候讀喜歡的書的環境”，她在社交網站（SNS）上發佈這種想法後，陸續有書籍送抵，於是發起了眾籌。 對於捐書者，山內還要求同時介紹“人生中遇到的最好的書”，製作寫有選擇該書理由等給孩子們的寄語的書籤，夾在書中送到福利院。 山內表示，決定也給孩子們發送寄語“是因為想告訴他們‘世界上有為你加油的人’”。她指出，由於曾經遭受虐待，或者因在福利院生活而受到歧視，“福利院裡很多孩子不懂向別人尋求幫助”。 “你不是獨自一人。隨時可以找人幫忙。”她把該眾籌命名為“JETBOOK作戰”，希望傳遞許多人好像噴氣機一般的強力心願。目標是將1萬冊書籍送到100家福利院。在眾籌網站“READYFOR”接受捐助至31日。（完）