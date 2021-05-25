全球首艘液態氫運輸船亮相 用於日澳供應鏈

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【共同社5月25日電】日本川崎重工業和岩谷產業等組成的企業聯盟24日在神戶市向媒體展示了全球首艘液態氫運輸船“SUISO FRONTIER”。船體幾乎竣工，今秋以後運用於把在澳大利亞製造的氫氣運至日本的實證試驗。氫氣作為去碳化王牌的新一代能源備受期待，該船將為構建供應鏈發揮作用。 運輸船全長116米、總噸數約為8000噸。把在當地製造的氫氣冷卻至零下253度，液化後通過海上運輸，運至日本。船上裝載真空結構的高隔熱性儲罐，可運輸75噸液態氫。6月將啟動氫氣的負載試驗，其後開展日澳間的實證試驗。力爭2030年投入商用。 當天還展示了設置於神戶機場島（神戶市）的裝卸基地。排列有球形儲罐以及從船上搬運液態氫的機械臂。建造運輸船的川崎重工負責人稱：“這是利用日本技術的無法輕易模仿的產品。” 氫氣在燃燒時不會產生二氧化碳（CO2），因此用於發電站和燃料電池車等備受期待。不過，現階段成本較高，政府提出了到2030年把價格降低至三分之一以下的目標。在澳大利亞，使用含有較多水分和雜質的煤炭“褐煤”來製造氫氣。通過使用價格低廉的褐煤作為原料，有助於降低成本。（完）