菅義偉就打疫苗人手稱欲確保急救人員等數萬人

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【共同社5月25日電】關於新冠疫苗接種工作中短缺的“注射人手”，日本首相菅義偉24日考慮到活用急救人員和臨床檢查技師，表示“希望確保數萬人，為了可派遣至注射人手不足的地方，將全力以赴”。菅義偉在視察自衛隊運營的大規模接種中心東京會場（東京大手町）後，回答了記者提問。菅義偉有意改善注射人手不足問題，實現他提出的到7月底完成老年人接種目標。 就此，厚生勞動省已基本決定，將於近期設置討論是否讓急救人員、臨床檢查技師、藥劑師成為注射人手的專家研討會。 圍繞接種，注射疫苗的醫護人員不足令人擔憂。菅義偉表示已尋求醫生和護士等合作，並稱“同時正在向急救人員等其他行業中也實際接種的團體最後徵詢意見”。 據政府相關人士稱，除了急救人員外，還在推進協調讓臨床檢查技師也成為注射人手。此舉不需要完善法律，有意在運用層面應對。在日本，擁有急救人員資格者被認為約有8萬人，檢查技師約為20萬人，官邸消息人士期待“這樣就有望確保相當的人數”。 菅義偉再次強調，“防止新冠疫情蔓延的王牌是接種疫苗。”他稱：“收到了全國地方政府發出的希望確保注射人手、希望支援接種費增加的呼聲，將切實回應。” 關於確保注射人手，除了致力於活用擁有資格但已離崗的“潛在護士”外，已附帶條件允許實習醫生和牙醫接種。也出現了探討活用藥劑師的方案，但厚勞相田村憲久在參院決算委員會會議上展現出謹慎姿態。在厚勞省內，出現了很難通過短期討論就允許平時不...