日政府擬延長9都道府縣緊急事態宣言

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【共同社5月25日電】日本政府24日已展開協調，擬延長向東京、大阪等9都道府縣發佈的新冠病毒緊急事態宣言到本月31日為止的期限。關於延長幅度，政府內部有方案提出延至6月20日，與沖繩縣統一。此外也有觀點建議較沖繩縮短一週，至6月13日前後。多名政府相關人士透露了上述消息。 首相菅義偉在自民黨高層會議上表示，關於如何處理向9都道府縣發佈的緊急事態宣言，“將在貫徹好對策的同時分析疫情，並聽取專家意見，最快本週末做出判斷”。政府內部越來越多意見認為，由於部分地區新增感染人數持續增多，加之人數減少地區的降幅有限等，“很難在31日解除”（官邸人士語）。 31日將迎來宣言期限的9都道府縣為北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島和福岡。關於延長的地區和幅度，政府將關注今後幾天的新增感染人數及醫療提供體制緊張狀況的變化，同時結合專家意見做出決定。 一名政府高官表態稱：“對感染趨於擴大地區和下降地區設定不同延長幅度也是可能的。” 官房長官加藤勝信23日在NHK一檔節目中就9都道府縣表示：“將討論究竟是放寬至防止蔓延等重點措施，還是一定程度維持宣言、待顯著改善後恢復常規狀態。”（完）