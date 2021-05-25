詳訊：東京奧運相關人員將無償獲供輝瑞疫苗

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【共同社5月25日電】日本政府25日發佈消息稱，美國製藥巨頭輝瑞公司的約2萬人份新冠疫苗將無償提供給日本運動員代表團以及翻譯、裁判員等奧運相關人員。奧運相丸川珠代在內閣會議後的記者會上稱：“將開展協調工作，讓裁判及其他與各國運動員頻繁接觸的工作人員也能接種疫苗。” 東京奧運會和殘奧會的日本代表團預計共需要約2500人份疫苗。 考慮到與海外運動員有一定程度接觸的奧運相關人員，丸川表示：“志願者中設想只讓負責引導和翻譯的人員接種疫苗。”她還稱“與運動員會有怎樣的接觸，奧組委最為瞭如指掌”，預計將以奧組委為中心就接種對象展開協調。 日本代表團的疫苗接種預計將在6月上旬左右實施，地點主要安排在東京都北區的味之素國家訓練中心（NTC）。另一方面，關於奧運相關人員的接種地點和開始時間，丸川表示“今後將協調”。關於日本全國接種實施人員短缺的情況，她表示：“在同相關機構的協調下，應該會以不影響目前醫療體制的方式推進接種”。（完）