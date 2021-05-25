估算顯示停辦奧運將帶來1.8萬億日元損失

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【共同社5月25日電】25日獲悉，據日本野村綜合研究所估算，如果東京奧運會和殘奧會停止舉辦，經濟損失將達到1.8萬億日元（約合人民幣1061億元）規模。另一方面，公佈估算結果的專家指出，如果舉辦奧運引發新冠疫情再度擴大併發佈緊急事態宣言，“經濟損失將（比效果）更大”，對強行舉辦敲響了警鐘。 發表估算結果的是該研究所的高級經濟學家木內登英。基於奧組委去年12月公佈的預算等，根據國內觀眾入場與否和規模，分別分析了對門票購買和相關消費支出等的影響額。 如果國內觀眾入場不受限，經濟效果估算為1.8108萬億日元，若停辦則將產生同樣金額的損失。如果以無觀眾方式舉辦，經濟效果預計將減少1468億日元，僅為1.664萬億日元。 對此還估算了迄今為防止感染而發佈的緊急事態宣言的經濟損失。去年4～5月的第一次為6.4萬億日元，今年1～3月的第二次為6.3萬億日元，4月以後的第三次至少為1.9萬億日元。木內指出，即使奧運停辦，經濟損失也“比一次宣言帶來的損失要小”。 他強調，在判斷是否舉辦奧運以及限制觀眾時，估算“暗示應基於對感染風險的影響慎重決定，而非從經濟損失的角度出發”。（完）