福岡縣要求延長緊急事態宣言

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【共同社5月25日電】日本福岡縣知事服部誠太郎25日發佈消息稱，已向中央政府提出要求延長新冠疫情的緊急事態宣言。雖然感染人數呈現減少趨勢，但病床使用率較高，判斷並非能夠在目前期限31日解除的情況。大阪府也召開對策總部會議，決定要求延長。大阪府有意與此前一直協調的京都府、兵庫縣一同，最快於26日傳遞給中央政府。 中央政府正以延長宣言為方向展開協調，新期限的方案大致以6月20日為主，但也有13日的方案。大阪府知事吉村洋文就延長幅度指出，“是國家的判斷，但短期是不夠的”。 若中央政府決定延長，大阪府將再次開會探討今後的對策。目前正要求百貨店等大型商業設施停業以及活動以空場的形式舉辦，比京都和兵庫等更為嚴格。但吉村稱抑制外出人流“應集中於假日”，工作日有意放寬為縮短設施營業時間和在限制人數的基礎上舉辦活動等。 不過，府內持續採取了限制普通醫療、把重症病床增至348張的疫情應對措施，25日的會議上，有專家提醒稱“重症患者減少到原本計劃數224張足夠的階段，才是開始討論放寬對策的大致時間”。 福岡縣正要求餐飲店縮短營業時間、大型商業設施週末停業。服部稱，若宣言延長，“繼續目前的措施將是基礎”。該縣被新增為宣言對象的12日，感染人數為634人創下新高，此後減少。另一方面，病床使用率在23日達到歷史最高的82%。 圍繞宣言，兵庫縣知事井戶敏三25日稱“離解除還很遠”，擬26日召開對策總部會議決定要...