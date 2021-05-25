分析：美國建議暫勿前往日本或影響奧運

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【共同社華盛頓5月25日電】美國國務院24日以日本的新冠疫情為由，建議暫勿前往日本。日本的疫苗接種嚴重落後，與美國逐漸不需要戴口罩的景象相比，差距十分明顯。在擔憂東京奧運會舉辦的呼聲高漲、疫情得不到控制的情況下，美方的舉措將帶來進一步的負面影響。也有人擔心美國的判斷或影響各國奧運代表團的派遣。 疫苗接種在美國進展迅速。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）統計，1.6億人以上至少已接種1次疫苗，完成必要次數接種的人相當於總人口的39%。接種完成後原則上不需要戴口罩，恢復正常的動向日益擴大。 鑑於美國奧林匹克和殘疾人奧林匹克委員會（USOPC）發佈聲明稱不影響美國代表團參賽，奧組委主席橋本聖子在東京接受採訪時說：“我認為對奧運沒有影響。重要的是切實準備好接待態勢。” 日本的接種總數到24日仍停留在1000萬次以下。疫情控制和未滿65歲人群接種時期尚無眉目，以10個都道府縣為對象的緊急事態宣言還在繼續。 美國國務院的判斷反映了傳染病研究領域世界權威的CDC的分析。在人口超過20萬人的國家和地區中，每10萬人的28天累計新增感染人數持續超過100人的狀態，就將成為最嚴重的第四級。日本在21日以120人的數字達到了這一標準。 美國國務院將大部分國家和日本一樣分類為第四級。下調需要連續28天滿足每10萬人累計新增100人以下。如果感染人數沒有減少，將很可能維持暫勿前往的建議。據美聯社報道，美國...