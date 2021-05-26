日本去年懷孕申報數創新低 疫情加快少子化

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【共同社5月26日電】日本厚生勞動省26日發佈數據，全國地方政府2020年全年受理的懷孕申報數為87.2227萬件，較上年減少4.8%，創歷史新低。據分析，可能是新冠疫情蔓延引發對分娩和育兒的不安，造成了“避免懷孕”。由於將體現在2020年下半年至2021年的出生人數中，2021年出生人數很可能少於80萬，為70多萬人。少子化驟然加速，如何應對成為當務之急。 日本出生人數在2019年首次跌破90萬人，被稱為“86萬人衝擊”。預計2020年也將減少，2021年延續這一勢頭。據分析，疫情下就業形勢惡化導致的經濟原因以及大範圍移動回老家生子難度加大等生育環境的變化造成了影響。 厚勞省將已公佈的2020年前10個月懷孕申報數與新統計的11月至12月數據進行了合計。11月較上年同期減少4.8%至6.9804萬件，12月同比下滑1.8%至7.5755萬件。 從單月來看，除3月以外的所有月份均呈現同比下滑。最大降幅出現在5月，同比下滑17.6%。5月申報者是在疫情蔓延恐慌加劇、東京奧運會和殘奧會決定延期的3月前後懷孕的。 此外，厚勞省還公佈了2021年1月申報數，同比減少7.1%至7.6985萬件，維持下滑勢頭。 大部分孕婦在懷孕11週結束前向地方政府申報，因此將在7至8個月後的出生人數中體現。厚勞省為調查新冠疫情對少子化的影響，以期有助於制定必要對策而進行了統計。（完）