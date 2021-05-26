日本通過2050年去碳化推進法 明年4月施行

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【共同社5月26日電】修改後的日本《全球變暖對策推進法》26日在參院全體會議上獲得一致通過，正式成為法律。其中寫入菅義偉政府提出的“到2050年實現去碳化社會”。為擴大引進可再生能源，創設由地方政府設置“促進區域”的制度。在減少溫室氣體排放的同時，還有助於帶動地區活力。把去碳化目標定位為法律亮明官民長期推進的方針，也是為鼓勵投資。該法將於明年4月施行。 政府打算通過在各地普及以太陽能為主的可再生能源設施來達成目標。不過，也存在因擔心影響生態系統和景觀惡化遭當地居民反對的事例，會有多少地方政府響應仍是個未知數。 修改後的法律把有助於居民就業及災害時供電等提升地區活力的項目定為“地區去碳化促進項目”。地方政府在顧及環保和聽取當地居民等意見後，可設置項目對象區域。 有意參與的企業向地方政府提出項目計劃。若獲批，項目所須的審批手續將簡化。 法律還規定，都道府縣、政令指定城市、核心市制定的全球變暖對策計劃中需寫明可再生能源引進目標。 為鼓勵對減排企業的投資，新法還修改信息公開制度，將原先以企業為單位的公佈方式改為以位於各地的工廠等為單位，提交給政府的報告也從書面改為在線方式。力爭使信息公開更為迅速和詳細。 “到2050年去碳化”作為新設的基本理念寫入。此外還提及了提出將全球氣溫上升控制在比工業革命前高1.5度以內目標的《巴黎協定》。（完）