聚焦：美國否定旅行警告影響奧運 日本擔憂輿論反應

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【共同社5月26日電】在東京奧運處於不穩氣氛的情況下，美國政府以日本的新冠疫情為由，將旅行警告級別提升至四個級別中最嚴重的“建議暫勿前往”。美國奧林匹克和殘疾人奧林匹克委員會強調不會影響派遣代表團，但大國的決定可能影響他國的動向以及牽動國際輿論，日本國內亦出現警惕的聲音。對即將於7月開幕的奧運而言，也可能帶來進一步的負面影響。 ▽與外部隔絕 “無論如何都將最優先考慮安全安心的環境。預計不會產生特別的影響。”奧運相丸川珠代在25日的記者會上表態，認為此次提升級別與美國奧運代表團赴日沒有直接關係。 日本政府和東京奧組委表示將採取奧運村內運動員等與外部隔絕接觸的“氣泡方式”，以實現安全的賽事運營。運動員將在確認病毒檢測呈陰性的基礎上入境日本，乘坐專車移動，目的地僅限比賽和練習場地。政府消息人士主張稱：“無論日本國內疫情如何，運動員等能夠在安全的環境下參賽。” 鑑於美國目前建議暫勿前往的對象約有150個國家及地區，奧組委幹部冷靜地表示“提升級別是事務性的舉措”。 ▽進一步打擊 此次美方的舉措並無政治性意圖，只是基於美國疾病控制和預防中心（CDC）的分析結果發出建議。但CDC是擁有1萬名以上職員的國際權威疾控機構。一系列舉措傳向全世界，無疑將令奧運氣氛進一步冷卻。 美國《紐約時報》網絡版指出：“（建議暫勿前往）不會有太大直接影響。但出於對來自全球的運動員和相關人員到來可能引發一大傳染事件的擔...