獨家：日本擬起用未加入日醫的醫護人員注射疫苗

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【共同社5月26日電】為確保實施新冠疫苗接種的注射人手，日本政府基本決定加強動員尚未加入日本醫師會（日醫）和日本看護協會的醫護人員。據稱對象總計達到60.5萬人，首先將向上述人員就職的大學附屬醫院、醫療法人以及醫護人員派遣企業謀求合作，力圖挖掘負責接種的人才。政府相關人士25日透露了上述消息。 5月黃金周以來疫苗配送量本身有所增加，但注射人手緊缺的隱患並未消除。因此，如何動員接種協作呼籲尚未充分傳達到的醫護人員成為課題。 據厚生勞動省透露，國內醫生總數約32.7萬人、護士約121萬人。據悉其中未加入日醫與看護協會的醫生約15.5萬人、護士約45萬人。據稱加入日醫的多為開業醫生，在大學附屬醫院從事尖端醫療的醫生等並非會員的情況較多。 首相菅義偉4月30日在官邸與日醫會長中川俊男、看護協會會長福井TOSHI子舉行會談，就疫苗接種謀求協助。政府相關人士透露，菅義偉之後向相關省廳下達指示，要求使兩個團體以外可投入接種工作的醫療人才達到最大化。 文部科學省向大學附屬醫院、厚生勞動省向醫療法人謀求合作。據官邸消息人士透露，正協調擬在東京都三鷹市的杏林大學醫院試行集體接種。此外，政府將繼續推進對持有資質但目前離職的“潛在護士”的復職支援。 政府還啟動了與醫療相關人才中介公司M3集團（東京）等派遣企業的磋商，計劃運用體檢和流感疫苗職場接種的方法推進企業內集體接種。（完）