日本60%的學生稱上年度基本為遠程授課

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【共同社5月27日電】25日從日本文部科學省的調查結果獲悉，60%的學生回答稱在新冠疫情蔓延的上年度，大學、短期大學、高等專門學校第二學期課程“8成以上是遠程授課”，超過半數的學生對於遠程授課大體上滿意。另一方面，回答對交友關係有煩惱的學生中本科1年級最多，可能是入學第一年難以交到朋友的情況造成了影響。 該調查今年3月實施，考慮到地區平衡，抽取約60所學校以在線形式進行，獲得1744人的回答。 遠程授課“5成以上不到8成”的佔20%，“1成以上不到5成”的有11%，“不到1成”的為9%。 關於遠程授課，表示“滿意”的佔比14%，“一定程度上滿意”的為43%，持肯定態度的學生總計超過半數。“不好說”的佔21%，“不太滿意”的為15%，“不滿意”的佔6%。 關於遠程授課的好處（可多選），回答稱“可在自己選擇的地方上課”、“能以自己的速度學習”的較多。另一方面關於遠程授課的壞處，較為突出的意見是“無法和朋友一起上課很孤獨”、“寫報告的課題很多”、“比面對面授課更難理解”。 此外，對學校內交友關係有煩惱的學生達29%。從各年級來看，本科1年級最多，為46%，達到最少的本科3年級（20%）兩倍以上。煩惱的內容包括“無法如願交到朋友”、“無法如願與朋友交流”、“無法參加社團活動和旅行”等。 文科省要求大學實施面對面授課，認為“也存在對遠程授課難以理解、與人交流少的不滿，大學有必要認真聽取學生的...