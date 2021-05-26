日本三內丸山遺跡等將入選世界文化遺產

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【共同社5月26日電】聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構26日建議將日本青森市的三內丸山遺跡等17處遺跡組成的“北海道及北東北繩文遺跡群”（北海道、青森、岩手、秋田）列入世界文化遺產。作為展示尚未過渡到農耕、以狩獵等為基礎定居的繩文時代人類生活狀態的寶貴物證，在世界上獲得了認可。 預計將在7月16至31日線上舉行的教科文組織世界遺產委員會會議上正式決定。這將成為日本入選的首個史前時代、也是最古老的世界文化遺產。本月10日還就自然遺產候選“奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島”（鹿兒島、沖繩）提出了入選建議。兩處都將入選，日本的世界遺產數量包括文化20處、自然5處將達到總計25處。 17處遺跡除代表繩文時代的大規模村落遺跡“三內丸山遺跡”外，還有北海道伊達市的“北黃金貝塚”、岩手縣一戶町的“御所野遺跡”、秋田縣鹿角市的“大湯環狀列石”等。三內丸山和大湯環狀列石被指定為國家特別史蹟，其他15處遺跡被指定為史蹟。 當時的北海道及北東北地區被認為是在土器、狩獵工具、埋葬方式等方面共通的一個整體區域。政府認為，此處以豐富的食物資源為背景，依靠狩獵、捕撈、採集的定居生活持續了1萬年以上，17處遺跡涵蓋了這一時期的變遷，2020年將其一併申遺。 政府的文化審議會最初力爭使遺跡群在2020年入選，將其選為了2019年的推薦候選。但教科文組織的審查目前限制為每年1國1項，政府優先考慮了自然遺產...