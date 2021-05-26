日本政府將於28日決定延長緊急事態宣言

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【共同社5月26日電】關於向東京、大阪等9都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言，日本政府將在28日決定把到31日為止的期限延長。對象地區的北海道、東京都、關西3府縣和廣島縣26日要求中央政府延長宣言。福岡縣此前已經要求。有關延長幅度，以與沖繩縣相同的到6月20日為止的方案為主，正在展開最終協調。 首相菅義偉26日傍晚在官邸與經濟再生擔當相西村康稔和厚生勞動相田村憲久等相關閣僚會面，就各知事提出的要求和最新疫情狀況聽取報告，在此基礎上圍繞延長方針進行了磋商。關於對象地區和時間，中央政府將慎重探討9都道府縣應該統一還是根據疫情狀況分組對待。 官房長官加藤勝信在26日的記者會上，被問及延長或解除宣言是否將相鄰生活圈視為一體進行判斷，他表示“將在基於東京圈、近畿圈等此前思考方式的同時逐一判斷”。 宣言期限到31日為止的9都道府縣為北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島、福岡。愛知、岡山兩縣知事也認為延長在所難免。 菅義偉27日打算繼續與相關閣僚磋商，就延長宣言決定方針。中央政府將在28日上午就方針向專家等組成的基本應對方針小組會徵詢意見，如果獲得同意，下午將向眾參兩院議院運營委員會報告。預計在政府對策總部會議上正式決定，由菅義偉召開記者會進行說明。 田村曾就延長或解除的判斷標準給出看法稱，將對疫情“是否已降至第三階段（感染驟增）且眼見將達到第二階段（漸增）的程度加以考量”。（完）