日本實施小學初中學力測試 調查疫情影響

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【共同社5月27日電】以小學六年級和初中三年級學生為對象的日本文部科學省“全國學力和學習狀況調查”（全國學力測試）27日在各地同步實施。上年度的測試因新冠疫情蔓延被取消，此次是兩年來首次實施。考慮到去年春季學校停課導致學習進度滯後，此次測試時間較往年的4月有所推遲。除了考查國語、算數數學這2門學科的學力外，還將調查疫情對學習的影響。結果將於8月下旬公佈。 參加測試的是所有國公立學校和46.7%的私立學校，共計約2.9萬所，其中小學六年級約105.4萬人，初中三年級約102.8萬人。測試設有特例措施，若當天難以實施可延期至6月底，但不計入平均正確率等統計。據文科省透露，截至本月11日，與學校活動等日程重合的213所學校已決定延期實施。 測試的出題範圍為上年度結束前學習的內容，小學六年級的出題範圍將首次包含新學習指導要領內容。以往分為測試基礎知識的“A問題”和測試運用能力的“B問題”，2019年度起出題形式進行了整合，測試時間也縮短為小學共90分鐘，初中共100分鐘。 對學校和學生的書面調查將詢問學習意願、學習方法和學習環境等，調查疫情的影響。 全國學力測試從2007年度起以全體學生參加的方式實施。民主黨執政時期，一度改為抽取約三成學校進行測試的方式，但自民黨奪回政權後又改回每年全體學生參加測試。2011年度因東日本大地震事實上未能實施，上年度因疫情取消。此次是第13次。（完）