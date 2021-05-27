奧組委壓縮赴日人員　「奧林匹克大家庭」不變

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【共同社5月27日電】

東京奧運會和殘奧會組織委員會26日在東京召開理事會會議，報告了作為新冠疫情對策正在推進的削減赴日相關人員的詳細情況。奧運會方面，除選手外總體上已從延期前預想的約14.1萬人壓縮至約5.9萬人。但有著「奧林匹克大家庭」之稱的國際奧委會（IOC）以及各國和地區奧委會（NOC）的相關人員得以維持，分別為3000人和1.48萬人。邀請的來賓及媒體人員大幅減少。

奧組委秘書長武藤敏郎在記者會上就「奧林匹克大家庭」等相關人員難以壓縮的理由解釋稱：「幾乎都是賽事運營必不可少的人才。現階段無法改變。」 殘奧會方面，除選手外總體上也已從約3.6萬人壓縮至約1.9萬人，但國際殘奧委會（IPC）相關人員以及各國和地區殘奧委會相關人員不變，分別為2000人和5900人。

奧組委主席橋本聖子在會議伊始稱「從2月起至5月中旬，奧組委成為了接待責任方，已批准約1000人的特例入境」。她還強調，在機場被診斷為陽性的有1人，無人在入境後14天內出現陽性，實際驗證了日方的防疫措施「發揮作用」。（完）