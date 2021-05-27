調查發現福島上萬地點去污效果不明

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【共同社5月27日電】26日獲悉，圍繞福島核事故去污作業，日本會計檢查院對福島縣11個市町村（剔除返家困難區域的去污特別地區）空間輻射測定記錄中約56萬個地點進行調查發現，相當於2%左右的約1.3萬個地點去污後數值較之前並未下降，無法確認是否產生效果。檢查院認為存在作業到測定間隔過久或是不統一的問題，要求環境省加以改善。 此外還獲悉，檢查院就除福島縣外的9個都縣保管的指定廢棄物進行調查後估算顯示，可能有相當於七成以上的2萬噸廢棄物放射性物質活度低於標準。如果取消指定，則可以與常規廢棄物同樣方式進行處理。 去污效果驗證是依據到2018年度前測定的約56萬個地點的記錄實施，確認效果是否持續的監測也顯示，有5萬處高於去污後的數值。 不同地點去污前與之後測定的間隔有著不到90天至超過730天的差異，平均間隔245天。檢查院指出時間的流逝與自然現象的影響有可能變大。 關於特定重建再生據點區域正在實施的去污作業，環境省目前要求刨開土壤後盡快實施測定。對於檢查院的意見，環境省表示：“受氣象、測定條件、誤差等影響，存在數值未下降的可能。今後也將根據當地的要求等，必要時做出應對。” 指定廢棄物是指放射性銫活度超過每千克8000貝克勒爾的政府指定廢棄物。政府負有處理責任，具體由各地方政府進行處置。截至2019年度末9個都縣的保管量約2.75萬噸。如果低於8000貝克勒爾，則可與常規廢棄物同樣處理，環境...