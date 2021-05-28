美國專家對東京奧運新冠對策敲響警鐘

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【共同社華盛頓5月28日電】美國傳染病專家日前在美國知名醫學雜誌上，就東京奧運會和殘奧會的新冠疫情對策發表評論文章稱，國際奧委會（IOC）推動舉辦“並非基於最佳的科學性依據”。文章指出“停辦可能是最安全選項”，若要舉辦，就需要盡快加強對策。 文章由在美國總統拜登就任前為其提供新冠對策建議的明尼蘇達大學博士奧斯特霍爾姆等人，發表於25日的《新英格蘭醫學雜誌》上。文章例舉了在新冠疫情繼續在全球流行，日本的疫苗接種遲緩的情況下，IOC面向運動員等彙總的“規則集”存在的課題。 具體來說，文章稱對於運動員等的行動調查，使用可穿戴設備為宜，而不是使用智能手機APP；還需要充實對遭感染運動員的治療、復健及精神層面的支援；口罩不應由運動員自備，而應該發放醫學上足夠有效的口罩；住宿設施應採用單間，而非多人同住一間。 此外，文章還呼籲像寨卡熱流行的2016年巴西里約熱內盧奧運時一樣，世界衛生組織（WHO）召開緊急委員會會議評估風險。 奧斯特霍爾姆在CNN電視台發言稱：“若（對策）和現狀一樣，就比較危險。”美國《紐約時報》引用該評論文章稱“專家等指出運動員們將暴露在危險中”。（完）