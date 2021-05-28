日本將作為緊急措施允許緬甸人延長在留期間

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【共同社5月28日電】日本法相上川陽子28日在記者會上表示，對於以緬甸軍方發動政變導致局勢不穩定為由而希望繼續留在日本的緬甸人，作為緊急避難措施，將允許延長在留期間，也允許就業。上川稱：“將充分顧及每個外國人的處境並靈活應對。” 據出入國在留管理廳介紹，在日緬甸人去年年底達到35049人。最多的是技能實習生，有13963人。 入管廳在目前一段時間內，如果“技能實習”等在留資格到期之際本人提出申請，那麼法相就根據每個人的情況，允許更換為指定在日活動的在留資格“特定活動”。期限為6個月，但若以獲得旨在擴大外國人就業而於2019年4月新設的“特定技能”為目的，那麼期限為1年。如果本國局勢未改善，也允許再次延長“特定活動”在留資格。 希望被認定為難民並在辦理手續的緬甸人（包括許多已失去在留資格者）也是救濟對象。今年3月底達到2944人，日本政府不僅將加速審查，而且即便無法認定為難民，也作為特例允許留在日本。（完）