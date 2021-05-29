詳訊2：菅義偉就奧運稱將探討觀眾入場觀賽

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【共同社5月29日電】日本首相菅義偉28日傍晚在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，關於目前向東京和大阪等9個都道府縣發佈的緊急事態宣言，決定把期限從31日延長至6月20日。關於宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，則把本月31日到期的埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重5縣的期限延長至6月20日。在之後的記者會上，菅義偉表示將朝著東京奧運會和殘奧會讓國內觀眾入場觀賽的方向，展開探討。對於在宣言下是否應該舉辦奧運的提問，他僅回答說：“將傾聽各種各樣的呼聲，在有所顧及的同時，推進籌備工作。” 由於被認為傳染力更強的來自英國和印度的變異毒株蔓延，日本政府決定延長宣言期限。菅義偉在記者會上稱“非常難過”，強調“我認為，此後3週是防疫和疫苗接種這兩大正面作戰得出成果的極其重要的時期”。他還說明稱，在病毒日益替換為變異毒株的形勢下，要減少感染人數，“需要比以前更長的時間”。 有關7月23日開幕的東京奧運會的國內觀眾，菅義偉以職業棒球和足球J聯賽為例，明確說“在參考入場人數等的基礎上，能夠加以應對”。對於反對舉辦奧運的意見，他表示“知道存在擔憂。我們正在推進邁向安全安心奧運的舉措”。作為防疫對策，他就來自海外的奧運相關人士，舉出了（1）減少訪日人數（2）接種疫苗和貫徹檢測（3）限制行動，不與普通國民接觸等措施。訪日人數目前壓縮至奧運會約5.9萬人、殘奧會約1.9萬人，菅義偉稱將進一步削減。他還警告說...