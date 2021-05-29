日本知事會擬要求中央政府強化印度毒株對策

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【共同社5月29日電】日本全國知事會29日在線召開新冠病毒對策總部會議，基本通過了給中央政府的緊急建議草案。為了遏制蔓延的印度毒株，知事會要求加強全國的檢測體制；還要求迅速出示給地方政府的具體的疫苗供應日程和發放量，以便繼老年人之後，加速給有基礎疾病者等接種。草案最快在當天彙總，近期提交給中央政府。 草案指出，為了能夠篩查被指傳染力強的印度毒株等變異毒株，有必要對地方的體制完善工作給予支援，也有必要向民間檢測機構發出呼籲等。草案還要求強化針對入境人員的邊境口岸對策。 會議上，多名知事對變異毒株表露危機感，認為“有必要在疫情擴大前掌握徵兆並徹底遏制”等意見接連不斷。還有人指出，若印度毒株蔓延至未接種疫苗的年輕人群，今後可能出現疫情大潮。 有關疫苗，為了讓已完成老年人接種的市區町村能迅速開始給有基礎疾病者接種，知事會要求中央政府就供應量和種類，在敲定日期的基礎上儘早告知地方政府。 菅義偉政府提出了到7月底完成老年人接種的目標，要求全國的市區町村將接種日期提前。不過在現場，醫務人員等不足也成了大課題。知事會再次要求確保醫務人員，例如起用持有資格證但已離職的“潛在護士”等。 鑑於目前向東京、大阪等9個都道府縣發佈的緊急事態宣言被延長至6月20日，知事會出示了該草案。（完）