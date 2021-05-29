不滿本國接種進度而赴美打疫苗的外國人增多

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【共同社5月29日電】前往新冠疫苗富餘的美國並接種的外國遊客正在增多。背景因素是對苦於國際疫苗爭奪戰的本國政府感到不信任。接納遊客的城市方面則希望有助於重振旅遊業。利用面向日本人的旅行商品在5月中旬接種了疫苗的男性說：“我覺得日本大概會相當滯後，考慮到對工作的影響，等不及了。” 民眾對接種滯後的不滿顯現，日本政府需要進一步加速。據美國疾病控制和預防中心（CDC）透露，美國以年輕人群為主，接種率上升緩慢，供大於求。有意見認為，原因是對疫苗效果的懷疑以及對感染的危機感薄弱。 路透社5月中旬報道稱，希望接種美國富餘疫苗的中南美遊客增多，來自墨西哥的機票價格較2個月前上升了3～4成。據稱，這是因為在本國無法接種，對醫療體制的信賴度也較低。 日本的旅行社警惕在美國出現身體不適等風險，態度消極，但美方則作為提振旅遊業的契機，紐約市5月上旬表示將給遊客接種。阿拉斯加州從6月1日起將讓抵達主要機場的所有旅客都可以免費接種。 紐約的旅行社“At New York”推出了面向日本人的旅行商品，花150美元就可以帶至接種會場並負責口譯。5月中旬以來，接到了逾300個來自四五十歲經營者等的報名。 在該旅行社支援下，在東京經營公司的50多歲的高津弘15日與妻子一同赴美。在紐約主要車站的會場免費接種了僅需注射1次的強生公司產疫苗。這是因為對於多次延長緊急事態宣言的日本政府的對策，高津無法感受到計劃性，而且公司...